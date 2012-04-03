〔货币市场〕美国利率期货下滑,因联储进一步宽松政策的前景转弱

路透纽约/伦敦4月3日电---短期美国利率期货周二下滑,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示,决策者没有准备实施进一步的购债行动,以推低利率并刺激经济成长.
虽然失业率偏高和欧洲债务问题可能阻碍美国经济成长,但联邦公开市场委员会(FOMC)中赞成实施第三轮量化宽松(QE3)的官员有所减少.
"我认为可能不会马上出台QE3.现在他们(美联储)对于维持超低利率至少到2014年底的态度趋于淡化.这不是市场要看到的."Louis Capital Markets全球研究主管Robbert Van Batenburg指出.
近期欧洲美元利率期货和联邦基金利率期货<0#ED:><0#FF:>在联储会议记录发表后降至平盘下方,远期合约则加剧盘初跌幅.
2014年12月欧洲美元利率期货合约EDZ4下跌8.5个基点报98.605个基点.
不过利率期货走势也暗示,交易商并未完全消化联储在2014年初之前升息的前景.
分析师称,在联储会议记录发布前,联邦基金隔夜拆借利率与回购利率徘徊在去年夏季以来的高位附近,因市场担心会议记录会显示决策者讨论"冲销"债券购买计划的选项,以压低长期借款成本.
华尔街日报3月7日引述消息人士报导称,若美联储决定购买更多债券以刺激经济,就可能先在短期内以低利率把此前用于购买债券的资金借回.此举将令这些资金退出流通,即被"冲销",从而为短期利率带来上行压力.
隔夜回购利率尾盘报0.23%,低于周一的0.26%,不过高于0.05%左右的2011年末水平.
隔夜联邦基金利率尾盘报0.25%,较周一尾盘的0.09%上涨.
在无担保美元资金市场,指标三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=微升至0.46915%,周一定盘报0.46815%.
但周一推出的三个月期美元的欧元银行间拆放款利率(Euribor)USDIB3MD=从0.95714%降至0.95643%.
在周二的国库券标售中,数据显示市场对最新的一个月期国库券需求旺盛,但对本月的一年期国库券兴趣降低.
300亿美元一个月期国库券US1MTWI=TWEB的投标倍数为4.75,为1月24日以来最高.利率为0.055%,则为1月31日以来最低.
另一方面,260亿美元一年期国债US1YTWI=TWEB的投标倍数则为4.31,是2011年8月以来最低.对该品种的买兴下降归因于其结算利率上升.其得标利率为0.185%,高于3月标售时的0.170%,且是2011年7月以来最高.
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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