版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 06:46 BJT

全球外汇市场4月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,随后财务大臣安住淳举行记者会

0130 - 日本2月加班工资

0130 - 澳洲2月零售销售

0830 - 英国3月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)

1000 - 欧元区2月生产者物价指数(PPI)

1145 - 美国3月31日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国3月31日当周Redbook连锁店销售

1345 - 全美采购经理人协会-纽约(NAPM-纽约)3月地区企业活动指数

1400 - 美国2月工厂订单

1445 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表演讲

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录

1830 - 美国财长盖特纳主持金融稳定监督委员会公开会议,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克等一些高层金融官员出席

2005 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加圣迭戈大学FOMC模拟会议

-- - 美国3月汽车销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐