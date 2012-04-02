《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月2日

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 63.66 -1.34 -2.06 8755395
搜狐 (SOHU.O) 54.23 -0.94 -1.70 1117583
网易 (NTES.O) 59.91 +1.81 +3.12 721454
百度 (BIDU.O) 146.70 +0.93 +0.64 5048633
亚信科技 ASIA.O 11.95 -0.65 -5.16 994220
侨兴环球电话 XING.O 0.67 -0.01 -1.47 95214
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.40 +0.12 +0.79 1697829
联电 (UMC.N) 2.45 +0.00 +0.00 923869
日月光 (ASX.N) 5.15 +0.02 +0.39 498089
矽品精密 (SPIL.O) 5.99 -0.05 -0.75 1145809
和信超媒体 (GIGM.O) 1.30 -0.03 -2.26 68539
友达 (AUO.N) 4.74 +0.18 +3.95 314968
中华电信 (CHT.N) 30.64 -0.12 -0.39 93070
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.30 +0.32 +0.68 780488
香港
中国移动 (CHL.N) 54.73 -0.35 -0.64 236367
中国联通 (CHU.N) 16.77 -0.03 -0.18 265859
中国电信 (CHA.N) 55.12 +0.22 +0.40 31820
中芯国际 (SMI.N) 2.43 +0.03 +1.25 36830
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 徐文焰
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。