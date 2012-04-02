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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 07:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 63.66 -1.34 -2.06 8755395

搜狐 (SOHU.O) 54.23 -0.94 -1.70 1117583

网易 (NTES.O) 59.91 +1.81 +3.12 721454

百度 (BIDU.O) 146.70 +0.93 +0.64 5048633

亚信科技 ASIA.O 11.95 -0.65 -5.16 994220

侨兴环球电话 XING.O 0.67 -0.01 -1.47 95214

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.40 +0.12 +0.79 1697829

联电 (UMC.N) 2.45 +0.00 +0.00 923869

日月光 (ASX.N) 5.15 +0.02 +0.39 498089

矽品精密 (SPIL.O) 5.99 -0.05 -0.75 1145809

和信超媒体 (GIGM.O) 1.30 -0.03 -2.26 68539

友达 (AUO.N) 4.74 +0.18 +3.95 314968

中华电信 (CHT.N) 30.64 -0.12 -0.39 93070

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.30 +0.32 +0.68 780488

香港

中国移动 (CHL.N) 54.73 -0.35 -0.64 236367

中国联通 (CHU.N) 16.77 -0.03 -0.18 265859

中国电信 (CHA.N) 55.12 +0.22 +0.40 31820

中芯国际 (SMI.N) 2.43 +0.03 +1.25 36830

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 徐文焰

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