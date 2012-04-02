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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 07:26 BJT

〔东京汇市〕日圆持坚,澳元观望澳洲央行利率决定

* 日圆第二季伊始走强,受空头平仓提振

* 欧元受数据打击

* 澳元观望澳洲央行利率决定

路透悉尼4月3日电---日圆在周二亚洲时段持坚,因投资者削减近几周堆集的空头仓位,同时欧元区制造业和就业数据疲弱遏制了欧元.

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