〔美国个股〕虽有过热问题,苹果新款iPad仍登上消费者报告榜首

路透旧金山4月2日电---虽因过热问题疑虑缠身,但苹果(AAPL.O)新款iPad仍然荣登消费者报告(Consumer Reports)平板电脑排行榜榜首.

消费者报告周一称,经额外测试发现,包括三星(005930.KS)Galaxy Tab 10.1在内,许多运行谷歌(GOOG.O)Android软件的平板电脑普遍存在温度上升问题,无需过虑.

消费者报告还证实,显示屏亮度开到最高运行视频游戏Infinity Blade II时,iPad电池会缓慢漏电,即便在充电状态下也是如此.其解释称,原因是速度更快的图像处理器和高端的Retina显示屏需要更高电能.

其表示:"这个问题只在显示屏亮度最高时运行一个高配置游戏才会出现."

消费者报告两周前曾引发互联网行业广泛争论,因发布初步测试结果显示,新款iPad较上一代散热更多.

该非营利性组织起初发现,新款iPad在运行一项激烈的动作游戏45分钟后,温度会升至华氏116度(摄氏47度).在类似情况下,这比上一代iPad最多要高出华氏13度.

但该组织稍后进行的一轮测试又发现,当显示屏亮度调到最高,且环境温度为华氏90度时,运行一个激烈的动作游戏45分钟后,新款iPad最高温度点会达到华氏122度,二代iPad类似条件下最高为112度.

在此次测试中,三星Galaxy达到121度,华硕Transformer Prime为117度.消费者报告周一下午发布了这份补充报告.(完)