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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:17 BJT

〔日本股市〕盘初小幅下跌,进一步远离一年高点

路透东京4月3日电---日本股市日经指数周二开盘微跌,市场人士由于日圆走强而了结股市获利.不过整体人气依然受到美国和中国强劲经济数据的支撑.

日经指数.N225下滑0.3%至10,077.42点,进一步远离上周触及的10,255附近的一年高点.东证股价指数.TOPX亦走低0.3%报853.29点.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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