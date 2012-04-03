〔全球金融〕日本财务大臣:希望在4月20日峰会上就IMF资金问题取得进展

路透4月3日电---日本财务大臣安住淳称:

* 鉴于日本的财政状况必须考虑不提高消费税的风险

* 扩大IMF在债务危机的作用前欧洲必需要考虑是否有必要采取更多举措

* 希望在4月20日的华盛顿会议上就IMF资金问题取得进展