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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 08:52 BJT

〔全球金融〕日本财务大臣:希望在4月20日峰会上就IMF资金问题取得进展

路透4月3日电---日本财务大臣安住淳称:

* 鉴于日本的财政状况必须考虑不提高消费税的风险

* 扩大IMF在债务危机的作用前欧洲必需要考虑是否有必要采取更多举措

* 希望在4月20日的华盛顿会议上就IMF资金问题取得进展

* 从4月7日起在东京举行日中财长会议,重点讨论经济前景和经济合作.(完)

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