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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:28 BJT

〔日本数据〕3月货币基础较上年同期减少0.2%,为08年8月来首降--央行

路透东京4月3日电---日本央行周二公布的数据显示,该国3月货币基础较上年同期减少0.2%,为2008年8月来首次下滑.

在日本央行的活期账户存款3月下降3.6%,2月为增加52.8%.

货币基础减少反映出该数据去年3月急剧上升,当时日本央行在3月11日地震后向银行系统注入大量资金.

以下为与上年同期比较的数据,单位为百分比(最后一栏为经季节调整后与上月相较的数据):

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货币基础 日本央行 流通硬币 活期存款 银行储备 较上月

钞票发行额

3月 -0.2 +0.9 +0.1 -3.6 -1.4 -11.7

2月 +11.3 +2.2 +0.1 +52.8 +51.9 -23.6

1月 +15.0 +2.3 +0.1 +69.8 +76.2 +20.3

12月 +13.5 +2.3 +0.2 +61.3 +62.5 -36.3

11月 +19.5 +2.4 0.0 +99.1 +90.9 +61.4

10月 +17.0 +2.6 0.0 +84.6 +77.5 +9.2

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平均流通货币基础:

3月: 112.4618万亿(兆)日圆

2月: 112.4409万亿日圆

参看完整表格,请登入日本央行网站,网址为:(here)

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--编译 杜明霞;审校

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