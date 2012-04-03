〔日本数据〕3月货币基础较上年同期减少0.2%,为08年8月来首降--央行

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透东京4月3日电---日本央行周二公布的数据显示,该国3月货币基础较上年同期减少0.2%,为2008年8月来首次下滑.
在日本央行的活期账户存款3月下降3.6%,2月为增加52.8%.
货币基础减少反映出该数据去年3月急剧上升,当时日本央行在3月11日地震后向银行系统注入大量资金.
以下为与上年同期比较的数据,单位为百分比(最后一栏为经季节调整后与上月相较的数据):
----------------------------------------------------------------
货币基础 日本央行 流通硬币 活期存款 银行储备 较上月
钞票发行额
3月 -0.2 +0.9 +0.1 -3.6 -1.4 -11.7
2月 +11.3 +2.2 +0.1 +52.8 +51.9 -23.6
1月 +15.0 +2.3 +0.1 +69.8 +76.2 +20.3
12月 +13.5 +2.3 +0.2 +61.3 +62.5 -36.3
11月 +19.5 +2.4 0.0 +99.1 +90.9 +61.4
10月 +17.0 +2.6 0.0 +84.6 +77.5 +9.2
----------------------------------------------------------------
平均流通货币基础:
3月: 112.4618万亿(兆)日圆
2月: 112.4409万亿日圆
参看完整表格,请登入日本央行网站,网址为:(here)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)
--编译 杜明霞;审校
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去