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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:30 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日

路透4月3日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

4/3 1530 美国 52周及四周期国库券

4/3 英国 32.5亿英镑 2022年到期公债,票息为4.00%

4/4 西班牙 2016年10月31日到期的Bonos债券,票息为4.25%

2015年1月31日到期的Obligaciones债券,票息为4.40%

2020年10月31日到期的Obligaciones债券,票息为4.85%

4/4 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期的五年期Bobl债券,票息为0.75%

4/4 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年10月到期的六个月期国库券

2013年10月到期的18个月期国库券

4/5 法国 OAT债券

4/9 1530 美国 13及26周期国库券

4/10 1530 美国 四周期国库券

4/10 1700 美国 三年期债券

4/10 法国 BTF债券

4/10 加拿大 2012年7月19日到期的98天期国库券

4/10 加拿大 2012年10月11日到期的182天期国库券

4/10 加拿大 2013年4月11日到期的364天期债券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李爽;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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