《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透4月3日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
4/3 1530 美国 52周及四周期国库券
4/3 英国 32.5亿英镑 2022年到期公债,票息为4.00%
4/4 西班牙 2016年10月31日到期的Bonos债券,票息为4.25%
2015年1月31日到期的Obligaciones债券,票息为4.40%
2020年10月31日到期的Obligaciones债券,票息为4.85%
4/4 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期的五年期Bobl债券,票息为0.75%
4/4 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年10月到期的六个月期国库券
2013年10月到期的18个月期国库券
4/5 法国 OAT债券
4/9 1530 美国 13及26周期国库券
4/10 1530 美国 四周期国库券
4/10 1700 美国 三年期债券
4/10 法国 BTF债券
4/10 加拿大 2012年7月19日到期的98天期国库券
4/10 加拿大 2012年10月11日到期的182天期国库券
4/10 加拿大 2013年4月11日到期的364天期债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李爽;审校 吴云凌
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路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去