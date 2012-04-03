《新兴市场重要经济事件预告》--4月3日-4月10日

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月3日(二)
印度孟买--印度央行与行业组织(CII, FICCI, ASSOCHAM和FIEO)与信用评级机构(CRISIL和ICRA)代表、 企业财务长以及印度中小企业商会举行政策制定前谘询会议(0600).
印度孟买--印度央行与UCB,农村合作组织和小额贷款机构代表举行政策制定前谘询会议(0900).
印度孟买--印度央行与非银行金融机构(NBFC)举行政策制定前谘询会议(1100).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至4月4日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
喀土穆--第37届伊斯兰开发银行(IDB)理事会议(至4月4日).
莫斯科--经济类高校经济会议(至4月5日).演讲嘉宾包括:俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫,财政部长Anton Siluanov,央行第一副总裁Alexei Ulyukayev,经济发展与贸易部部长纳比乌里娜等.
圣地亚哥--智利央行发布货币政策季度报告(1500).
4月4日(三)
法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后发表利率声明(0945 GMT)和举行新闻发布会(1230).
印度孟买--印度央行与印度银行协会(IBA)举行政策制定前谘询会议(0900).
印度孟买--印度央行与印度固定收入、货币市场以及衍生品协会(FIMMDA),印度外汇交易商协会(FEDAI)和印度一级交易商协会(PDAI)举行政策制定前谘询会议(1100).
曼谷--泰国央行公布3月21日会议记录(0200).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
奈洛比--肯亚央行将举行货币政策会议.
4月5日(四)
首尔--韩国企划财政部公布经济绿皮书报告(0100).
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn参加印度Hero Group组织的峰会(0530).
苏黎世--印度央行副总裁H.R. Khan参加FEDAI会议(至4月6日).
4月6日(五)
布拉格--捷克央行公布3月29日会议记录.
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第14届货币和金融年会(0330).
4月7日(六)
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn主持第六届国际银行与金融会议,主题为"金融行业在实现印度经济可持续增长中发挥的作用"(0430);他还将主持有关"全球动荡对印度经济的冲击"的小组讨论(1130).
4月9日(一)
塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月度报告.
4月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会非利率决策会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发布2012年第一季货币计划报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 杜明霞
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路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去