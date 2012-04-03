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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:54 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月3日-4月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月3日(二)

印度孟买--印度央行与行业组织(CII, FICCI, ASSOCHAM和FIEO)与信用评级机构(CRISIL和ICRA)代表、 企业财务长以及印度中小企业商会举行政策制定前谘询会议(0600).

印度孟买--印度央行与UCB,农村合作组织和小额贷款机构代表举行政策制定前谘询会议(0900).

印度孟买--印度央行与非银行金融机构(NBFC)举行政策制定前谘询会议(1100).

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至4月4日).

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

喀土穆--第37届伊斯兰开发银行(IDB)理事会议(至4月4日).

莫斯科--经济类高校经济会议(至4月5日).演讲嘉宾包括:俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫,财政部长Anton Siluanov,央行第一副总裁Alexei Ulyukayev,经济发展与贸易部部长纳比乌里娜等.

圣地亚哥--智利央行发布货币政策季度报告(1500).

4月4日(三)

法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后发表利率声明(0945 GMT)和举行新闻发布会(1230).

印度孟买--印度央行与印度银行协会(IBA)举行政策制定前谘询会议(0900).

印度孟买--印度央行与印度固定收入、货币市场以及衍生品协会(FIMMDA),印度外汇交易商协会(FEDAI)和印度一级交易商协会(PDAI)举行政策制定前谘询会议(1100).

曼谷--泰国央行公布3月21日会议记录(0200).

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).

奈洛比--肯亚央行将举行货币政策会议.

4月5日(四)

首尔--韩国企划财政部公布经济绿皮书报告(0100).

新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn参加印度Hero Group组织的峰会(0530).

苏黎世--印度央行副总裁H.R. Khan参加FEDAI会议(至4月6日).

4月6日(五)

布拉格--捷克央行公布3月29日会议记录.

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第14届货币和金融年会(0330).

4月7日(六)

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn主持第六届国际银行与金融会议,主题为"金融行业在实现印度经济可持续增长中发挥的作用"(0430);他还将主持有关"全球动荡对印度经济的冲击"的小组讨论(1130).

4月9日(一)

塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月度报告.

4月10日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会非利率决策会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发布2012年第一季货币计划报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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