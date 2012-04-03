《外汇动态》止损卖单打压美元/日圆触及三周低点

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
0024GMT--美元/日圆扩大跌幅,交易商称此前在81.90附近和81.80之下的止损卖单被触发.
一位交易商称,美国基金和日本账户的卖盘令美元/日圆承压.另一位交易商表示,美元卖盘可能很快减退,因为这波走势似乎受交易商有意触发停止单继而逢低接纳的操作所推动.不过该交易商补充称,如果亚洲股市下跌,则美元/日圆和欧元/日圆就可能面临新的压力.
美元/日圆JPY=在EBS电子盘一度触及三周低点81.55,之后略为回升,目前较纽约尾盘下跌0.3%.欧元/日圆EURJPY=R跌0.2%至109.14,脱离稍早低点108.70.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
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路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去