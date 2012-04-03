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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:43 BJT

《外汇动态》止损卖单打压美元/日圆触及三周低点

0024GMT--美元/日圆扩大跌幅,交易商称此前在81.90附近和81.80之下的止损卖单被触发.

一位交易商称,美国基金和日本账户的卖盘令美元/日圆承压.另一位交易商表示,美元卖盘可能很快减退,因为这波走势似乎受交易商有意触发停止单继而逢低接纳的操作所推动.不过该交易商补充称,如果亚洲股市下跌,则美元/日圆和欧元/日圆就可能面临新的压力.

美元/日圆JPY=在EBS电子盘一度触及三周低点81.55,之后略为回升,目前较纽约尾盘下跌0.3%.欧元/日圆EURJPY=R跌0.2%至109.14,脱离稍早低点108.70.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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