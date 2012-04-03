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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 09:44 BJT

〔中港个股〕中石油旗下昆仑能源拟通过配股筹集14亿美元的资金--IFR

路透香港4月2日电---据汤森路透旗下IFR援引配股协议报导,中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)控股的昆仑能源有限公司(0135.HK)周一启动约14亿美元配股集资.

IFR称,是次配股以每股13-13.5港元的价格发行不超过8亿股新股,相当于较周一收盘价14.18港元折让4.8-8.3%.按照发行价区间上限计算,此次售股将募得108亿港元(13.9亿美元).

IFR报导称,美国银行美林(BAC.N)、中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)、花旗集团(C.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)和瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)负责此项配股事宜.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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