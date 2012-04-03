《全球重要经济事件一览表》--4月3日-4月10日

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月3日(二)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录(1800).
华盛顿--美国总统奥巴马和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将在美国报业协会2012年媒体交流会上发表演讲.
悉尼--澳洲央行委员会会议,0430GMT宣布利率决议.
圣迭戈--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加圣迭戈大学美国联邦公开市场委员会(FOMC)模拟会议(2005).
4月4日(三)
芝加哥--美国财长盖特纳在芝加哥经济俱乐部发表讲话(1300).
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行新闻发布会(1230).
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在旧金山规划和城镇研究所(SPUR)早餐会发表演讲(1500).
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至4月5日).
雷克雅未克--冰岛央行公布3月21日会议记录和利率决定.
塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月报.
多伦多--加拿大央行副总裁Jean Boivin在加拿大经济俱乐部发表演讲(1610).
4月5日(四)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(最后一日).
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在投资机构RiverVest Venture Partners的第13届投资中西部创业投资年度论坛上发表演讲,题为"美国经济与货币政策"(1310).
纽约--美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly出席以美国楼市危机为主题的论坛"民间部门对策和公共政策创新",并参加"房地产业政策创新:如何促使情势更好?"的小组会(1445).
4月6日(五)
华盛顿--美国总统奥巴马在白宫举办的"女性对美国经济的影响"论坛上发表讲话.
4月9日(一)
佐治亚州斯通山--(已邀请)美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的2012年金融市场会议上讲话(2200).
东京--日本央行货币政策会议(至4月10日)
4月10日(二)
明尼苏达州尼科莱特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在南明尼苏达州创新基金会(Southern Minnesota Initiative Foundation)发表讲话(1830).
东京--日本央行货币政策会议(最后一日)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.
佐治亚州斯通山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的2012年金融市场会议上致欢迎辞(1645).
俄克拉荷马州诺曼--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在俄克拉荷马大学商学院一个系列讲座上发表演讲,题为"最新的经济状况和达拉斯联储对"大而不能倒"的看法"(1630).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
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路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去