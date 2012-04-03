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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:48 BJT

〔标题新闻〕因民众抗议日本首相可能推迟做出重启核反应堆的决定--朝日新闻

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8F28O6]

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