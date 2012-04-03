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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:48 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持于105美元附近,因美国制造业数据乐观

路透新加坡4月3日电---美国原油期货周二持于每桶105美元附近,昨日因中美制造业数据优于预期而大幅上涨.

中美乐观数据抵消了欧洲经济数据带来的失望情绪.

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