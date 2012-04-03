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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:58 BJT

〔韩国汇市〕美国数据乐观推动韩元早盘走高,公债期货价格上涨

路透首尔4月3日电---韩元周二盘初走高,因美国3月制造业数据好于预期,令市场乐观看待该国经济状况,并提振市场对风险较高资产的偏好.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,124.9,盘初一度升达1,123.9,周一国内市场收于1,127.9.

韩国股市上涨0.6%,报2,040.93点.

6月三年期韩债期货KTBc1上涨0.02点,报103.75,追随隔夜美债涨势.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,124.9 1,127.9

日圆/韩元JPYKRW=R 13.7528/622 13.5818/927

韩国公债期货KTBc1* 103.75 103.73

韩国综合股价指数.KS11 2,040.93 2,029.29

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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