〔韩国汇市〕美国数据乐观推动韩元早盘走高,公债期货价格上涨

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透首尔4月3日电---韩元周二盘初走高,因美国3月制造业数据好于预期,令市场乐观看待该国经济状况,并提振市场对风险较高资产的偏好.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,124.9,盘初一度升达1,123.9,周一国内市场收于1,127.9.
韩国股市上涨0.6%,报2,040.93点.
6月三年期韩债期货KTBc1上涨0.02点,报103.75,追随隔夜美债涨势.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,124.9 1,127.9
日圆/韩元JPYKRW=R 13.7528/622 13.5818/927
韩国公债期货KTBc1* 103.75 103.73
韩国综合股价指数.KS11 2,040.93 2,029.29
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去