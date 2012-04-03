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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:52 BJT

〔全球金市〕现货金几无变动,昨日追随油价和股市上涨

路透新加坡4月3日电---金价周二在亚洲市场几无变动,继昨日上涨后暂歇.昨日美国和中国制造业数据乐观,抵消了欧元区数据疲软的影响,推动油市和股市上涨,亦带动金价走高.

0030GMT时,现货金XAU=上涨1.24美元,报每盎司1,678.49美元.

美国期金GCcv1接近持平,报1,680.30美元.

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