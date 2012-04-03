〔美国个股〕Groupon因修改第四季财报遭SEC初步调查--华尔街日报

路透纽约4月2日电---据华尔街日报报导,美国证券交易委员会(SEC)正就Groupon(GRPN.O)修订财务报表一事展开调查.

报导援引知悉内情的匿名人士称,调查处于初始阶段,该金融监管机构尚未决定是否会就此事启动正式调查.

一名Groupon代表拒绝对该报导发表评论;无法立即联络到SEC置评.

作为团购业的领军企业,Groupon上周五宣布正修订上财年第四季财报,因交易退款高于预期,导致其调降营收,并上调净亏损额.

该公司在周五提交的年报中承认,其财务内控存在"重大缺陷".该公司曾在2011年首次公开发行(IPO)前因发布不合规范的财务报表而饱受指责.

华尔街日报引述知情人士称,尽管发生修订事件,Groupon仍对财务长Jason Child表示支持.

报导另援引匿名消息人士称,Groupon料将在5月14日披露首季业绩前解决这项重大缺陷.

华尔街日报提到,Groupon已聘请毕马威会计师事务所,以确保公司在年底前遵循萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley).

Groupon周五公布,正与另一家会计师事务所合作,准备在2012年底前发布有关公司内控有效性的报告,但未透露该事务所名称.安永会计师事务所是该公司的独立审计机构.(完)