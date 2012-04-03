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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 11:49 BJT

缅甸民盟在议会补选大胜,昂山素季称许为"人民的胜利"

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光4月2日电---由昂山素季(翁山苏姬,Aung San Suu Kyi)领导的全国民主联盟(NLD)，以压倒性优势在缅甸议会补选中获胜。她将这场胜利称许为「人民的胜利」。

选举委员会在缅甸国家电视台宣布，昂山素季领导的民盟周日获得45个补选议席中的40个席位。这对前军政府组成的执政党是一大打击。缅甸军政府先前软禁昂山素季长达15年。

前军政府的人权记录不佳，因此缅甸依然承受西方制裁。西方国家希望见到公平公正的选举，再考虑取消制裁，但昂山素季认为此次选举还不够公正。不过，欧盟已暗示可能在月底前取消部分制裁措施。

昂山素季将成为缅甸下议院议员。

她在仰光民盟总部对支持者表示：「与其说是我们的胜利，不如说是人民的胜利，人民决定要成为这个国家政治进程的其中一份子。」

「我们希望这是一个新时代的开始，人民在缅甸日常政治活动中将扮演更重要的角色。我们期望参与选举的其他政党与我们合作，创造真正的民主气氛。」（完）

--编译：黎黎 发稿：王燕焜

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