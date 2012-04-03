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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 09:38 BJT

〔金属期市〕期铜在亚洲早盘下跌,料跌幅受限

路透新加坡4月3日电---铜价周二在亚洲早盘回落,上日涨逾2%,创2月以来最大单日涨幅,因美国和中国乐观的制造业数据缓解了对需求前景的担忧.

0105GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.3%,报每吨8,614.25美元,为四个交易日内首次下跌.

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