〔博鳌专访〕尚德电力称光伏行业四季度有望扭亏(更新版)

(新增更多评论及背景)

* 尚德电力及光伏行业四季度有望扭亏为盈--董事长

* 美国双反结果不会影响该市场销售,今年料增长四成

* 今年出货量最大风险来自于中国市场,因价格等不理性因素仍存

* 预计全球需求今年至多增长两成,中国需求在4-5GW

* 多晶硅价格料在30美元/公斤长期企稳

作者 李然/李千仪

路透海南博鳌4月3日电---进入光伏行业是"60后"的施正荣在20年多前迫于生计"By Chance"(巧合)之举.但当眼下光伏行业处于最低谷的时候,他的信心满满却并非By Chance.

作为全球最大太阳能光伏组件厂商--中国尚德电力STP.N董事长和CEO施正荣接受路透专访时表示,长远来光伏行业经受的挫折并不能防碍它最终替代传统能源;而短期而言,行业"价格战"可能在下半年偃旗息鼓,尚德与行业一道可能最早于四季度扭亏为盈.

他更表示,得益于尚德的全球供应链和销售渠道的强势地位,无论美国对中国制造光伏产品掀起的"双反"(反倾销和反补贴)终裁税率是多少,都不会影响在美国的销售,今年该市场的销量仍料同比增长40%.

"看能源技术的发展,从很陌生,变成很熟悉,变成越来越多的人认知,这是一个过程.这个过程不可能一帆风顺,甚至会受到责疑,会受到批判,但它的曲线肯定是一个向上的方向."施正荣说.

"谁能把这个看清,我想谁就会对这个行业很有信心."他说.

2011年由于国际主要光伏市场补贴政策变化引起需求动荡,令此前利润丰厚、大举扩张的光伏行业陷入供大于求的窘境,产品价格暴跌和库存高企使包括尚德在内的光伏企业录得亏损.

"整个行业恢复盈利得看四季度,我看上半年都很难.主要原因就是价格下跌,毛利下跌,规模大意味着运营成本还在."他并表示,下半年行业价格应该能够企稳,成本再下降快一些,也许会有希望.

他预计,光伏电池的主要原料--多晶硅价格在今年降至每公斤30美元下方后将会企稳,能在该价位开工运营的硅料企业已经不多.长远看晶硅价格料在30美元企稳,大幅反弹机会不大,一度炒至500美元的天价时代已一去不返.

去年全年,尚德电力股价共跌去72.4%.但受去年四季度出货量激增等利好刺激,今年初至今其股价回升达33%.

路透综合26位分析师预测,其目标价均值为2.53美元,意味着目前的股价2.95美元或仍有16.6%的下跌空间,显示市场对于尚德电力乃至光伏行业的悲观态度仍未完全改观.

中国光伏制造业目前占据全球产能半壁江山,但受去年行业低迷期的冲击也首当其冲.在其他全球十强的企业中,天合光能(TSL.N)和阿特斯CSIQ.O>等均录得亏损.

**看好欧美市场,风险来自中国**

国内业界目前正对美国"双反"最终结局如何而惴惴不安.施正荣对双反的评论非常简单,"Bad luck(运气不好)."他认为对于行业而言是双输举动,最终也会伤及美国自己的就业.

美国去年底对中国光伏产品掀起"双反"调查.此前美国初裁决定征收最高不足5%的反补贴税率,远低于市场预期.但美国将于5月底做出反倾销初裁,业内预计合计最高税率仍有可能达到近25%,这将令在中国组装的光伏组件在美国市场完全丧失价格优势.[ID:nSB1446930]

施正荣认为,最终结果很难预测,但无论结果如何,都不会影响尚德在美国市场的开拓,今年该市场仍有望同比增长四成.

"今年我们在美国的销售比去年还是增长40%左右.Put it this way(这么来说吧),我们在美国的销售不应该会受这个影响.尚德是一个全球化的公司,有全球供应链."他表示.

他并预计,全球需求总体预计持平,或者有百分之10-20%的增长.

全球知名太阳能产业研究机构Solarbuzz数据显示,2011年全球太阳能光伏市场安装量达到27.4GW(吉瓦)历史新高,同比增幅为40%.[ID:nSB1441038]

在年报中尚德预计今年一季度出货量将环比下降约30%,全年出货量预计在2.1-2.5GW之间,较去年近2.1GW仅小幅上升,出货量目标也有400MW之多的不确定性.

"这个不确定性主要来自中国市场.中国市场总体来说应该不错,但由于国内不理性的价格,和不理性的付款方式,使得我们必须对每个项目进行很慎重的评估."他表示.

他预计,中国市场今年的需求规模约在4-5GW左右,其目标还是做到8-10%的市场份额.该需求规模预测也大幅高于官方规划.

中国国家能源局局长刘铁男称,2012年将实施"十二五"(2011-2015年)第一批规模为3GW的太阳能光伏开发计划.[ID:nSB1330612]

**步步为营**

施正荣的信心也来自于慎重的判断和策略.师从有"太阳能之父"之称的澳大利亚新南威尔士大学马丁格林教授(Martin Green),施正荣在中国光伏行业中,他是为数不多的技术出身的老总,"施博士"的称呼更为熟知.

今年尚德已经暂停产能扩张,把电池和组件产能维持在2.4GW,稍上游的硅片产能维持在1.6GW水平.施正荣也表示,再次扩张还要等这个市场稍许稳定以后.

在年报中,尚德也看淡一季度表现,预计一季度营收环比下降30%.对此施正荣表示,一方面一季度本身是"low seasons"(淡季).另一方面,"在目前市场不是很明朗的情况下,我们对库存的控制比较严格,宁可失去一些机遇,我也不愿意冒这个风险,造成更大的库存."

他并表示,二三四季度的营收会高很多,全年能否盈利取决于下半年市场状况.

就目前情况而言,市场预计尚德电力今年的营收将大幅收缩约三成,至约22.25亿美元.路透I/B/E/S综合35位分析师预测,选择"持有"和"减持"的各14位,另有5位分析师选择"卖出".

市场并预计尚德毛利率将从一季度的低点5.51%逐季改善,下半年恢复到10%以上,全年达到8.8%左右的水平.

除了暂停扩张性支出,尚德还计划在2012年大举压缩成本,资本性支出将较去年减少三分之二至1.2亿美元,运营成本降20%至3.2亿美元.

价格方面,施正荣表示尚德是为应对竞争对手的不理性降价而被迫采取的举动."成本下降当然非常关键...如果我们的对手唿唿地降价,我们跟不上,那怎么办."

行业数据显示,2011年尚德四季度销售均价较一季度下降43.2%至每瓦1.25美元,同期英利(YGE.N)降幅为53.2%,阿特斯CSIQ.N和天合光能(TSL.N)分别下降61.8%和66%,逼近1美元关口.

施正荣表示,在欧美市场成长较慢的时候,更倾向于购买知名品牌,加之尚德对于质量的保障,都使其售价较竞争对手有一些Premium(溢价).不过由于全球产能过剩,行业已经逐步恢复理性.

"这个行业的暴利时代已经Gone(结束)了,OK?再回来还了得啊!"施正荣笑称.(完)