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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 09:48 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货下跌,大豆逼近七个月高点

路透悉尼4月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌0.7%.美国农业部报告显示冬麦状况改善,令小麦期货承压.

大豆期货在亚洲盘初变动不大,周一触及七个月高点.上周美国对大豆种植面积的预估低于市场预期,支撑大豆期约.

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