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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 10:04 BJT

《外汇动态》美元/马币受银行间人士卖盘打压,或测试3.0400附近支撑位

0142GMT--一家马来西亚银行的资深交易员表示,银行间人士正卖出美元兑马币(林吉特)MYR=MY,该货币对料测试3.0400附近的支撑位.

美元兑马币下跌0.4%至3.0430,盘中一度跌至3.0410.

55日移动均线切入位和2-3月升势50%费波纳齐回档位分别在3.0418和3.0408.

一旦跌穿上述支撑区域,美元兑马币可能下看3.0291的61.8%回档位.

前述交易员称,"没有任何损及风险的因素,因此美元兑马币最终将跌破3.04."

他补充道,一旦欧元兑美元EUR=升至1.35,美元兑马币就将跌至3.0000,这可能在两或三周内发生.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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