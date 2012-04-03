修正:〔日本债市〕追随美债早盘微涨,10年债标售前买盘有限

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
(更正:内文第四段改为,"日本财务省续发了2.3万亿(兆)日圆第321期10年期公债,票息一如预期为1.0%",非"日本财务省一如预期地续发了2.3万亿(兆)第321期10年期公债,票息为1.0%")
路透东京4月3日电---日本政府公债价格周二小幅上涨,追随美国债市的微涨之势,不过今日稍晚标售10年期日债之前买盘有限.
6月10年期日债期货2JGBv1价格上涨0.03点,报141.76.美国公债价格也上涨,受到基金经理的买盘提振,因他们认为上周五的下跌有点过度.
指标10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC跌0.5个基点,至1.005%.
在4月1日开始新财年的首次公债标售中,日本财务省续发了2.3万亿(兆)日圆第321期10年期公债,票息一如预期为1.0%.
随着日本债务规模持续扩大,截止明年3月前,每月10年期日债的发行规模将从2.2万亿调升至2.3万亿日圆,为该券种标售规模两年多来的首次增加.
但鉴于日本投资者在新财年伊始坐拥大量现金,债券市场料将忽略发债规模扩大的消息.此次标售将于中午(0300GMT)结束,标售结果定于0345GMT公布.
0212GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.115%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.335% -0.5 0.340%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 1.010% +0.0 1.010%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.775% +0.5 1.770%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.960% +1.0 1.950%
10年期公债期货<0#JGB:> 141.76 +0.02 141.74
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 李春喜/肖群英;审校 张涛/徐文焰
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去