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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 11:15 BJT

修正:〔日本债市〕追随美债早盘微涨,10年债标售前买盘有限

(更正:内文第四段改为,"日本财务省续发了2.3万亿(兆)日圆第321期10年期公债,票息一如预期为1.0%",非"日本财务省一如预期地续发了2.3万亿(兆)第321期10年期公债,票息为1.0%")

路透东京4月3日电---日本政府公债价格周二小幅上涨,追随美国债市的微涨之势,不过今日稍晚标售10年期日债之前买盘有限.

6月10年期日债期货2JGBv1价格上涨0.03点,报141.76.美国公债价格也上涨,受到基金经理的买盘提振,因他们认为上周五的下跌有点过度.

指标10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC跌0.5个基点,至1.005%.

在4月1日开始新财年的首次公债标售中,日本财务省续发了2.3万亿(兆)日圆第321期10年期公债,票息一如预期为1.0%.

随着日本债务规模持续扩大,截止明年3月前,每月10年期日债的发行规模将从2.2万亿调升至2.3万亿日圆,为该券种标售规模两年多来的首次增加.

但鉴于日本投资者在新财年伊始坐拥大量现金,债券市场料将忽略发债规模扩大的消息.此次标售将于中午(0300GMT)结束,标售结果定于0345GMT公布.

0212GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.115%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.335% -0.5 0.340%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 1.010% +0.0 1.010%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.775% +0.5 1.770%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.960% +1.0 1.950%

10年期公债期货<0#JGB:> 141.76 +0.02 141.74

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 李春喜/肖群英;审校 张涛/徐文焰

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