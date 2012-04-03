修正:〔英国经济〕第一季温和复苏,但未来形势仍然严峻--英国商会

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
(更正:电头日期"4月13日"有误,改为"4月3日")
路透伦敦4月3日电---英国商会周二表示,2012年头三个月该国经济温和复苏,得益于海外强劲需求的扶助,不过要恢复至健康增长仍面临严峻形势.
该机构对近8,000家企业进行的最新季度经济调查预测,第一季经济将增长0.3%,稍高于分析师预估.
不过2012年剩余季度的经济表现可能令人失望,2012全年成长率可能仅为0.6%.
尽管2011年最后一季萎缩0.3%,引发了英国经济会陷入衰退的担忧,但今年第一季经济仍出现复苏.
"调查结果表明经济状况出现了喜人的小幅改善,英国经济很可能会避免衰退,"英国商会首席分析师David Kern表示."不过低速增长可能会持续一段时间,并且2013年前不大可能恢复正常增速."
英国商会对2012年的增长预估稍低于预算责任办公室(OBR)上月预测的成长0.8%.
不过该机构与英国央行的看法一致,认为复苏形势严峻.
"欧元区未解决的问题可能在今年稍晚引发新的动荡.其次,考虑到1月以来石油和食品价格的上涨,我们预计未来12-18个月英国通胀的回落速度将会较先前预期来得缓慢,"Kern表示.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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