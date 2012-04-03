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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 10:32 BJT

《外汇动态》美元/台币受外资行卖盘打压,但台湾进口商买盘限制跌幅

0215GMT--美元兑台币TWD=TP下滑0.1%至29.462,因外资银行卖出.

但台湾进口商逢低买入,同时台湾加权股价指数.TWII下跌,令其他市场人士犹豫是否要加入外资行的抛售行列.

由于台湾股市缺乏上涨动能,当地交易员预计美元兑台币不会进一步下跌许多.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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