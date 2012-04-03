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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 10:34 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元走坚,澳洲央行利率决议前市场谨慎

路透惠灵顿/悉尼4月3日电---澳元与新西兰元周二早盘走高,得益于中美数据强劲;不过在澳洲央行的政策决定出台前市场仍保持谨慎,以防央行意外放宽政策.

本地市场关注焦点放在澳洲央行的月度政策会议之上.该央行将在0430GMT公布利率决定.

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