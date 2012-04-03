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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 10:51 BJT

〔印尼热股〕Bank Danamon涨幅扩大至50%,因星展银行提出收购

路透雅加达4月3日电---印尼Bank Danamon(BDMN.JK)周二恢复交易后,股价暴涨50%,此前新加坡星展银行(DBS)(DBSM.SI)提出72亿美元收购报价.

星展银行周一称将以每股7,000印尼卢比收购该行少数股股权,较Bank Danamon此前收盘价4,600印尼卢比高出52%.

Danamon周一停牌.周二0238GMT,该行股价激升至6,900印尼卢比高点,随后回落至6,450卢比,涨幅缩小至40%.(完)

--编译 田建华;审校 沈以文

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