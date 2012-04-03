修正:〔新闻稿〕鸿海夏普结盟不会立即帮助夏普争取苹果面板订单--惠誉

(更正:正文第六段"目前鸿海是夏普电视生产方面的主要采购合作方之一"有误,改为"目前鸿海是为夏普生产电视的主要代工伙伴之一")

(以下摘译自评级机构惠誉的新闻稿)

首尔/台北/新加坡4月2日电---惠誉不认为,夏普(6753.T)(评级'BBB-'/展望'负向')与鸿海(2317.TW)的结盟将立即增强夏普从苹果争取显示器面板订单的能力,虽然鸿海/富士康是苹果的最大代工厂商之一.

不过惠誉认为,鉴于鸿海的投资以及购买夏普十代(10G)液晶显示器(LCD)工厂多达50%产出的承诺,结盟将在中长期内对夏普有利.此外,若苹果以自有iTV品牌涉足电视业务,此次结盟也料被证明是富有成效,尽管届时夏普显示器面板技术的竞争力将需能与三星电子(评级'A+'/展望'稳定')及LG电子(评级'BBB'/展望'负向')相抗衡.

本周,Matt Jamieson与惠誉亚太科技团队数名主要成员讨论了该结盟对整体行业的意涵,其中有研究夏普的分析师Nitin Soni,研究韩国科技业的分析师Alvin Lim,研究中国与台湾科技业的协理张崇人.

Matt:考虑到鸿海是苹果最大代工厂商之一,你认为夏普现在是否更具优势赢取苹果订单,尤其是短期内得到iPad显示器面板的订单?

Nitin:我们认为,鸿海对夏普的投资不会对iPad与iPhone的面板采购产生直接影响.夏普成立10G工厂是为了高效生产60寸以上的超大型面板.就平板电脑的面板生产而言,夏普当前采用的是一条不同的生产线,专门生产小型触摸屏.

现阶段我们认为,鸿海的目标在于,结合夏普先进的面板生产技术与鸿海/富士康的精密代工能力,使自身进一步转型成为电视市场垂直整合竞争者,并因此实现更有效的成本结构.目前鸿海是为夏普生产电视的主要代工伙伴之一,而这宗结盟有可能提升鸿海/富士康集团将代工业务延伸至其他电视机品牌的能力.

Matt: 你认为,三星和LG是否会面临苹果把大部分iPad显示器面板订单转给夏普的风险?

Alvin: 除非夏普显示器面板的质量提高,否则不会.迄今为止夏普还无法为苹果iPad供应面板,因为质量达不到苹果要求.不过我们预计夏普会在短期内解决质量问题,而且苹果也不会让关键部件的采购渠道仅限于个别厂商,尤其是显示面板.无论夏普与鸿海/富士康结盟与否,苹果都将一如既往的为产品采购最高质量的部件,因此,夏普必须依靠自身力量达到堪比三星和LG的技术水平.

Matt: 对于苹果已经宣传很久的iTV,你认为这笔投资能让鸿海在角逐iTV主要代工厂商时获得更有利的地位吗?

张崇人: 未来苹果肯定会销售自有品牌的电视机,鸿海显然会通过夏普显示器产品公司(SDPC)的10G工厂来提供生产苹果电视所需的面板.(完)