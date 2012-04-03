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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 10:55 BJT

《外汇动态》 美元/韩元低于55日移动均线水位,因出现止损抛盘

0235GMT---交易员称,美元/韩元KRW=KFTC出现下跌缺口,在55日移动均线下方交易,因一些离岸基金进行止损抛盘.

美元/韩元跌0.4%至1,123.8,低于目前位于1,127.0的该道均线.但在迟滞交投中韩国进口商买入该货币对,市场人士预计将出现与当地企业向外国股东派息支出相关的美元需求.

"跌破1,130水位后,市场人气趋于下行,但我预计不会出现更多跌幅.市场目前卖压没那么沉重,"首尔某外资银行一位资深交易员称.(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

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(完)

--编译 王兴亚;审校 李爽

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