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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 17:17 BJT

〔表格〕欧元区2月PPI较前月上涨0.6%,较上年同期上涨3.6%

路透布鲁塞尔4月3日电---欧盟统计局周二公布,欧元区2月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.6%,较上年同期上涨3.6%,路透调查预估分别为上涨0.5%和3.4%.

以下为具体数据(变动百分比,%):

2011年 2011年 2012年 2012年

11月 12月 1月 2月

全部产业 月率 0.3 -0.2 0.8 0.6

(不计入建筑业) 年率 5.4 4.3 3.8 3.6

半成品 月率 -0.4 -0.2 0.3 0.6

年率 3.5 2.7 1.6 1.1

能源 月率 1.0 -0.5 2.3 1.2

年率 12.3 9.4 9.2 9.3

资本财 月率 持平 0.1 0.3 0.2

年率 1.4 1.6 1.4 1.4

耐用消费品 月率 0.2 持平 0.3 0.3

年率 2.5 2.3 2.3 2.4

非耐用消费品 月率 0.3 0.1 0.3 0.3

年率 3.6 3.2 3.0 2.9

(完)

参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here)

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--编译 白云;审校 田建华

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