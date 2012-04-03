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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 11:49 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:普遍承压,因风险操作受青睐

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IFR悉尼4月3日电---美元兑日圆以外亚洲货币普遍承压,市场青睐风险操作.

操作显然仍属谨慎,但盘初美元兑日圆多头仓位遭出脱后,风险操作逐渐占据上风.美元兑韩元阻力稳守于1125下方,美元兑坡元亦下探1.2500.

若美元/马币(林吉特)跌穿3.0400,就可能引发跟进卖盘,而台湾央行(CBC)明显希望守住美元兑台币下档.

除台湾以外的亚洲股市普升,追随隔夜美股的升势;台湾周末调升油价10%后,台股依然承压.

澳洲为今日的主要焦点,澳洲央行将于0430gmt公布利率决定.期货显示降息机率为36%,而分析师则一致预期利率将维持不变.(完)

--兰秀娟;审校 蔡美珍

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