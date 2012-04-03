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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 12:05 BJT

〔东京汇市〕日圆触及三周高位,受止损买盘以及空头回补提振

* 日圆第二季伊始走强,受空头平仓提振

* 欧元在因令人失望的数据而下跌后扳回部分跌势

* 澳元走坚,观望澳洲央行利率决定

路透东京4月3日电---日圆在周二亚洲时段触及三周高位,因投资者削减近几周堆集的空头仓位后,有大量止损买盘涌入;同时欧元在因欧元区制造业和就业数据疲弱而下滑之后,扳回部分跌势.

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