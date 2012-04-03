修正:〔日本金融〕公共养老金基金GPIF本财年将出售1,080亿美元资产

(更正:内文第四段"1,081.2美元"有误,改为"1,081.2亿美元")

路透东京4月3日电---日本公共养老金基金计划通过出售日本公债等资产来融资约1,080亿美元,用于发放今年养老金.

日本政府退休金投资基金(GPIF)近几年已成为资产净卖家,此前来自公共部门实体偿还贷款的现金流停止.

该公共养老金基金要应对人口快速老龄化问题,面临增加回报的压力,该基金受到市场密切关注,因其1.33万亿(兆)美元投资组合几乎相当于西班牙经济总值.

该基金网站文件显示,本月开始的2012/13财年,该基金计划筹集约8.87万亿日圆(1,081.2亿美元)现金,用于养老金发放.

该金额与上财年计划筹资规模相当.年中料将公布2011/12财年实际资产出售所得现金额.

截至2011年3月财年内,GPIF出售4.77万亿日圆资产,包括4.37万亿日圆债券及4,050亿日圆外国股票.

GPIF资产的三分之二左右为日本公债,而日本指标10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC一直在1%左右徘徊.

该基金持有的外国股票助其在10-12月季度产生0.58%的投资回报,投资获利6,190亿日圆.

然而,截至12月的九个月内回报率却为负2.5%,损失2.87万亿日圆.

该基金目前投资于四大资产类别--国内债券、国内股票、外国股票和外国债券,该基金计划投资新兴市场股市.(完)