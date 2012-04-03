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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 14:21 BJT

〔日本股市〕收低,日圆上涨打压出口类股

路透东京4月3日电---日股日经指数周二收低,因日圆兑美元跳升至三周高位,促使投资者对1月来大涨的绩优出口股进行获利了结,不过日经指数仍位于万点大关之上.

日经指数.N225收跌0.6%,报10,050.39点,自上周所及10,255点附近的一年高位进一步回落,且是过去10个交易日来第六日下跌.

东证股价指数.TOPX收跌0.6%,报851.02点.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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