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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 14:28 BJT

〔澳新汇市〕澳元承压,因澳洲央行暗示可能降息

路透悉尼/惠灵顿4月3日电---澳元周二承受新压,此前澳洲央行谨慎地维持5月降息大门敞开,引发债券期货跳涨.

澳元兑美元AUD=D4回吐艰难取得的升幅,跌至1.0402,在震荡走势中一度短暂升至1.0470高位.

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