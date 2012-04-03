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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 14:53 BJT

〔国际油市〕俄罗斯经济部将2012年石油平均价格预期上调到115美元

路透莫斯科4月3日电---俄罗斯联邦经济发展与贸易部部长纳比乌里娜•艾黎维拉•萨西普扎多夫娜(Elvira Nabiullina)周二表示,经济部将2012年平均油价预估从此前的每桶100美元上调至115美元.

其还称该部对未来两年的油价预估不变.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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