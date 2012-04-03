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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 15:10 BJT

更正:〔全球矿业〕铁矿石实货市场交易迟缓,等候中国买家回场

(因译文有误,文首要点应为"铁矿石价格持稳于147.60美元,接近五个月高位",非"持稳于五个月高位147.60美元附近")

* 铁矿石价格持稳于147.60美元,接近五个月高位

路透新加坡4月3日电---铁矿石价格持稳于五个月高位附近,实货市场交易活动有限,因主要买家中国离场休假.交易商不确定近期价格涨幅是否能持续,除非中国钢铁需求大幅回升.

据Steel Index数据,含铁量62%的铁矿石.IO62-CNI=SI周一价格持平于每吨147.60美元,略低于上周触及的五个月高位147.70美元.

铁矿石远期互换<0#SGXIOS:>上涨,但新加坡交易所结算的成交量周一萎缩至92口,远低于上周五的376口.

"随着中国离场,市场处于假期状态,"一位新加坡铁矿石交易商指出.

中国金融市场因清明节假期在周一至周三休市,周四恢复交易.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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