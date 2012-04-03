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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 14:57 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,经纪商对10年期公债标售需求预测失误

路透东京4月3日电---日本公债价格周二小幅下跌,经纪商发现投资者对财务省标售10年期公债的需求温和,此前原预期会有来自中长期投资大户的强劲需求.

新财年首次公债标售需求不佳,在此同时,许多投资者出售日债买权,基本上是押注公债上行潜力有限.

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