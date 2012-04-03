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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 15:29 BJT

更正:〔国际油市〕布兰特原油持于125美元上方,受乐观数据与供应担忧支撑

(更正:译文有误,第七段应为美国原油昨日"涨逾2美元",非"涨逾2%")

路透新加坡4月3日电---布兰特原油继上日大涨之后,周二持稳于每桶125美元上方,因石油消费大国美国出现经济持续复苏的最新迹象,而且北海原油供应吃紧的前景给油价提供支撑.

原油需求走强的希望升温,因美国公布的3月制造业数据好于预期,而之前一日中国公布的上月制造业数据也表现强劲.乐观的数据抵消了令人失望的欧洲数据的影响.

不过,本周余下时间市场或继续囿于区间交投.周五将迎来复活节长周末假期,美国的关键就业数据亦定于周五出炉.

"中国与美国PMI数据表现较佳,略微改变了人气,不过欧元区风险仍然存在."Informa Global Markets分析师Victor Say表示.

"市场今日稍事喘息,本周余下时间都可能走势迟滞.没人希望在长周末期间被套,尤其万一美国非农就业报告表现出人意料."

0607GMT,近月布兰特原油合约LCOc1下跌0.41美元,报每桶125.02美元;此前结算价报125.43美元,上涨2.55美元.

美国原油期货CLc1跌0.35美元至每桶104.88美元,昨日涨逾2美元.

进一步供应中断的威胁亦支撑油价,英国石油巨擘BP(BP.L)周一表示,上周关闭了瓦浩尔(Valhall)的钻井平台.

不过,市场仍担心欧洲与日本这两大主要石油消费者需求放缓,这使乐观人气受到压制.

采购经理人指数(PMI)调查显示,欧元区制造业在3月连续第八个月萎缩,且萎缩速度加快.

而日本石油需求仍被不确定性笼罩,此前日本一名官员表示,周二的部长级会议将不会就重启两座核反应堆作出决定.(完)

--编译 李春喜/隋芬;审校 艾茂林/龚芳

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