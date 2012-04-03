更正:〔国际油市〕布兰特原油持于125美元上方,受乐观数据与供应担忧支撑

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
(更正:译文有误,第七段应为美国原油昨日"涨逾2美元",非"涨逾2%")
路透新加坡4月3日电---布兰特原油继上日大涨之后,周二持稳于每桶125美元上方,因石油消费大国美国出现经济持续复苏的最新迹象,而且北海原油供应吃紧的前景给油价提供支撑.
原油需求走强的希望升温,因美国公布的3月制造业数据好于预期,而之前一日中国公布的上月制造业数据也表现强劲.乐观的数据抵消了令人失望的欧洲数据的影响.
不过,本周余下时间市场或继续囿于区间交投.周五将迎来复活节长周末假期,美国的关键就业数据亦定于周五出炉.
"中国与美国PMI数据表现较佳,略微改变了人气,不过欧元区风险仍然存在."Informa Global Markets分析师Victor Say表示.
"市场今日稍事喘息,本周余下时间都可能走势迟滞.没人希望在长周末期间被套,尤其万一美国非农就业报告表现出人意料."
0607GMT,近月布兰特原油合约LCOc1下跌0.41美元,报每桶125.02美元;此前结算价报125.43美元,上涨2.55美元.
美国原油期货CLc1跌0.35美元至每桶104.88美元,昨日涨逾2美元.
进一步供应中断的威胁亦支撑油价,英国石油巨擘BP(BP.L)周一表示,上周关闭了瓦浩尔(Valhall)的钻井平台.
不过,市场仍担心欧洲与日本这两大主要石油消费者需求放缓,这使乐观人气受到压制.
采购经理人指数(PMI)调查显示,欧元区制造业在3月连续第八个月萎缩,且萎缩速度加快.
而日本石油需求仍被不确定性笼罩,此前日本一名官员表示,周二的部长级会议将不会就重启两座核反应堆作出决定.(完)
--编译 李春喜/隋芬;审校 艾茂林/龚芳
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路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去