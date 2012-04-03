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债券 | 2012年 4月 3日 星期二 15:33 BJT

〔西班牙数据〕3月失业人口较上月增加0.8%,至475万人

路透马德里4月3日电---根据西班牙劳工部周二公布的数据,该国3月登记的失业人口较上月增加0.8%,或38,769人,达到475万人.

3月失业人口为连续第八个月增加,且新增失业人口中的大多数来自服务业.

一份包括登记和未登记失业人口的广泛调查报告显示,西班牙2011年第四季官方失业率达22.9%.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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