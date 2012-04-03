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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 15:14 BJT

〔标题新闻〕土耳其3月CPI较上月增长0.41%,低于路透预估的增长0.59%,较上年同期增长10.43%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nI7E8DS024]

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