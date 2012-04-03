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债券 | 2012年 4月 3日 星期二 15:39 BJT

〔西班牙经济〕2012年公共债务/GDP之比将飙升至78%--经济部长

路透马德里4月3日电---西班牙经济部长Luis De Guindos接受华尔街日报采访时表示,今年该国公共债务与国内生产总值(GDP)之比将从2011年的68%飙升至78%左右.

虽然西班牙债务/GDP之比要大幅低于一些最受欧债危机困扰的国家,但仍远高于欧盟建议的上限60%,并将继续攀升,这主要是因为该国经济增长乏力,且正在削减预算支出.

De Guindos还表示,该国在大砍支出及过度撙节之间必须找到平衡点.

上周五西班牙宣布,2012年剩余时间里中央政府预算将削减270亿欧元,约当GDP的2.5%.(完)

--编译 王洋;审校 龚芳

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