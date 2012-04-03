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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 15:45 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微跌,日圆走强引发获利了结

路透东京4月3日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二在清淡交投中微跌,日圆兑美元升至三周高点,引发投资者锁定利润.不过供应减少料提供强劲支撑.

TOCOM-9月期胶合约<0#2JRU:>收跌0.3日圆,报每公斤330.8日圆.

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