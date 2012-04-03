〔金属期市〕LME期铜逼近年内高位,乐观的美国和中国数据提振风险胃纳

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透新加坡4月3日电---铜价周二延续昨日大幅涨势,升至近两个月来最高水准,而且接近其2012年高位,因令人乐观的美国和中国制造业数据使得人们对风险资产的兴趣重燃.
铜价周一上涨逾2%,创2月以来最大单日涨幅,此前公布的数据显示,中国的制造业活动处于11个月高位,美国一项制造业指数也强于预期.
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去