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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 16:01 BJT

〔金属期市〕LME期铜逼近年内高位,乐观的美国和中国数据提振风险胃纳

路透新加坡4月3日电---铜价周二延续昨日大幅涨势,升至近两个月来最高水准,而且接近其2012年高位,因令人乐观的美国和中国制造业数据使得人们对风险资产的兴趣重燃.

铜价周一上涨逾2%,创2月以来最大单日涨幅,此前公布的数据显示,中国的制造业活动处于11个月高位,美国一项制造业指数也强于预期.

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