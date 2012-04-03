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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 16:09 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--4月3日

路透伦敦4月3日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 260,650 +3,100

锡 13,285 +195

铅 376,300 -500

锌 896,150 -675

铝 5,071,100 -5,825

镍 100,542 持平

铝合金 136,900 -740

NASAAC 164,660 +8,880

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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