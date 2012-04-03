〔路透基点〕亚洲水泥(中国)寻求1.5亿美元五年期贷款--RLPC

金属期市：伦铜持稳于6,000美元关口上方，但供应忧虑仍然存在
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
路透香港4月3日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,亚洲水泥(中国)控股公司(Asia Cement (China) Holdings Corp)正寻求1.5亿美元融资,用于资本支出.
消息人士称,该笔融资期限料为五年,并有两年展期选项.资金将用于该公司扩张中国工厂.
据市场消息人士,已有三个银团组成,争取主办行头衔.
该香港上市公司曾于2010年9月进行1.2亿美元五年期定期贷款,含全部费用支付63.6基点,利率较Libor高出58个基点.
台湾土地银行为该交易的最初委托主办行、额度分配行及代理行.汇丰控股、华南商业银行、兆丰国际商业银行、瑞穗实业银行和台北富邦商业银行亦加入担任委托主办行和额度分配行.
借款人在中国江西、四川和湖北等省份设有分厂，是台湾上市公司亚洲水泥的子公司.(完)
--编译 石冠兰;审校 王冠中
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去
路透首尔2月15日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市卖超285亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月15日 -28.5 160.0 -176.3 ^2 月14日 -127.6 261.0 -137.2 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3 313.6 -247.3 2 月 9日 54.5 -127.8 22.1 2 月 8日 -242.6