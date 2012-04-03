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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 17:09 BJT

〔路透基点〕亚洲水泥(中国)寻求1.5亿美元五年期贷款--RLPC

路透香港4月3日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,亚洲水泥(中国)控股公司(Asia Cement (China) Holdings Corp)正寻求1.5亿美元融资,用于资本支出.

消息人士称,该笔融资期限料为五年,并有两年展期选项.资金将用于该公司扩张中国工厂.

据市场消息人士,已有三个银团组成,争取主办行头衔.

该香港上市公司曾于2010年9月进行1.2亿美元五年期定期贷款,含全部费用支付63.6基点,利率较Libor高出58个基点.

台湾土地银行为该交易的最初委托主办行、额度分配行及代理行.汇丰控股、华南商业银行、兆丰国际商业银行、瑞穗实业银行和台北富邦商业银行亦加入担任委托主办行和额度分配行.

借款人在中国江西、四川和湖北等省份设有分厂，是台湾上市公司亚洲水泥的子公司.(完)

--编译 石冠兰;审校 王冠中

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