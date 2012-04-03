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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 17:54 BJT

〔欧元区经济〕意大利工业部长排除该国进一步削减预算的可能性

路透罗马4月3日电---意大利工业部长Corrado Passera周二排除了该国进一步削减预算的可能性,称焦点必须放在提振经济增长上.

"靠撙节措施无法实现经济增长.相反,我们必须采取横向和纵向措施,确保在公共财政恢复正常时实现经济和就业增长,"他在罗马对记者表示.

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