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债券 | 2012年 4月 3日 星期二 17:53 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率小幅上涨,等待美联储会议记录

路透伦敦4月3日电---美国公债收益率(殖利率)周二在欧洲市场小幅上扬,不过若随后公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示对经济复苏持谨慎态度,收益率可能下跌.

在美国近期数据表现强弱不一后,投资者和交易商希望看到美联储对经济的看法.上个月美联储略微上调经济展望.

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