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债券 | 2012年 4月 3日 星期二 18:40 BJT

〔标题新闻〕西班牙2012年预算案显示,今年公共债务规模料相当于GDP的79.8%,高于上年的68.5%

注:GDP为国内生产总值

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E8EU001]

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